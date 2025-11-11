رئیس جهاددانشگاهی، در احکام جداگانه‌ای؛ رئیس، دبیر و اعضای ستاد اجرایی هفتمین دوره مسابقه‌های بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، در احکام جداگانه‌ای، رئیس، دبیر و اعضای ستاد اجرایی هفتمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان را منصوب کرد.

محمود علیگو، معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی به عنوان رئیس و جلیل بیت مشعلی، مدیر عامل ایکنا به عنوان دبیر این دوره منصوب شدند.

همچنین محسن مسجدجامعی، لاله شکورشهابی و معصومه صبور نیز به عنوان اعضای ستاد اجرایی هفتمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان، از رئیس جهاددانشگاهی حکم گرفتند.

در بخشی از این احکام آمده است:

امید است با هم‌افزایی اعضای محترم ستاد اجرایی و اتکال به خداوند متعال، زمینه برگزاری شایسته این دوره از مسابقه‌های بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان فراهم آید و در انجام وظایف محوله موفق باشید.