خرابی چراغ راهنمایی چهارراه تقاطع خیابان دانشگاه وبلوار جمهوری، درخواست ایجاد سرعتگاه دربلوارشهدای دولت برای جلوگیری ازتصادفات،هدر رفت آب در آبیاری فضای سبز پاک ها، وضعیت آسفالت جاده مرزیجران ونارضایتی شهروندان جزو موضوعات بسته شهروندخبرنگار است.

ارسال تصاویر به شماره ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته شهروندخبرنگار این هفته، چند موضوع منعکس شده است:

خرابی چراغ راهنمایی چهارراه تقاطع خیابان دانشگاه وبلوار جمهوری؛

درخواست ایجاد سرعتگاه دربلوارشهدای دولت برای جلوگیری ازتصادفات؛

هدر رفت آب در آبیاری فضای سبز پاک ها؛

وضعیت آسفالت جاده مرزیجران ونارضایتی شهروندان؛

شما شهروندان گرامی، می‌توانید با نگاه دقیق و دغدغه‌مند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.

برای فیلم برداری گوشی خود را به حالت افقی بگیرید.

تصاویر و ویدئو‌های خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.