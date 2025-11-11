به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، کارکنان و فرماندهان فراجا و نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شاهد و قشر‌های مختلف مردم پیکر پاک شهید مدافع امنیت سرگرد حجت ولی زاده در شهر جایزان تشییع شد.

پیکر مطهر این شهید گرانقدر با عزاداری و سوگواری در رثای بی بی دو عالم حضرت فامطه الزهرا (س) و اهل بیت (ع) بر روی دستان مردم قهرمان شهر جایزان تشییع شد. پیکر پاک این مدافع امنیت پس از تشییع در گلزار شهدای روستای قلعه حمود تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

سرگرد شهید ولی زاده از نیرو‌های فراجا استان دیروز در درگیری با سارقان مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمد.