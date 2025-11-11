به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما در واکنش به مواضع اخیر واشنگتن درباره نقش ایران در لبنان، مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، بیان کرد که «در روز‌های گذشته، یاوه‌گویی‌های بی‌اساس آمریکایی‌ها درباره نقش ایران در لبنان و منطقه افزایش یافته است».

وی طی پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «ای کاش به‌جای اتلاف وقت و سرگرم شدن به این سخنان بی‌پایه، به وعده‌هایی عمل می‌کردند که چند سال پیش به مردم لبنان داده بودند، حداقل در زمینه کمک به حل بحران برق. بهتر بود به‌جای شیطانی جلوه‌دادن ایران و تکرار اتهامات بی‌اساس، جلوی شرارت اسرائیل و تجاوزات وحشیانه‌اش علیه لبنان و مردمش را می‌گرفتند».