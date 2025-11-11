به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ژیمناستیک هنری جوانان ایران که با کسب مقام چهارم رقابت‌های قهرمانی آسیا، جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب کرده بود در اردوی آماده‌سازی خود جهت شرکت در این رقابت‌ها به سر می‌برد.

ابوالفضل نیکخو از شهرستان ساری بعنوان تنها نماینده شایسته و پدیده مازندران با اعضای تیم جوانان در این اردو حضور دارد و هدایت این تیم بر عهده حسین طاهرخانی است.

دور جدید اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری رده سنی جوانان کشور که به میزبانی تهران و در سالن فدراسیون آغاز شده بود تا ۲۱ آبان ماه ادامه دارد.

مسابقات ژیمناستیک هنری جوانان جهان از ۲۵ آبان تا ۵ آذر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد.