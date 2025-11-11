پخش زنده
علیمحمدی گفت: همکاری و فعالیت دستگاهها و ادارات مختلف از جمله پایانهها و مشاغل مختلف بخش خصوصی اتاق بازرگانی در مرز مهران، باید زیر نظر یک مدیریت واحد باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام: در پی پیگیری دو روز گذشته خبر صدا و سیمای مرکز ایلام با موضوع مشکلات گمرک مهران، مدیرکل دادگستری در نشست کارگروه پیشگیری از جرائم امور گمرکی و تجاری گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی ترک فعل مدیران مربوطه، جرم انگاری شده و قطعا مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
علیمحمدی تأکیدکرد: همه دستگاههایی که با مرز مهران ارتباط دارند، باید ظرف سه روز، تکالیف و وظایف خود را مشخص و موانع انجام وظیفه را اعلام کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هم در این جلسه با بیان این که در صدد هستیم تا با اجرایی کردن این مصوبات، هماهنگی و انسجام خاصی در بین ادارات و سازمانها انجام شود، افزود: مدیریت هماهنگ در مرز مهران یک امر مهم است.