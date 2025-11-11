پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در جلسه هم اندیشی مدیران جمعیت هلال احمر و سازمان تبلیغات اسلامیکه با حضور حجت الاسلام و المسلمین معزی، نماینده ولی فقیه در هلال احمر، دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر و حجت الاسلام و المسلمین قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامیبرگزار شد، طرفین بر انجام فعالیتهای مردم محور و ایجاد امید و توانمندسازی جامعه تاکید کردند.
در این جلسه، دکتر پیرحسین کولیوند با اشاره به اهمیت همکاری هلال احمر و سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی و هلال احمر فعالیتهای مشترک متعددی انجام میدهند. این فعالیتها و ماموریتهای مشترک به ما این امکان را میدهد تا هم افزایی را به شکل واقعی محقق کنیم.
وی افزود: هلال احمر در مبحث امدادی، بشردوستانه، فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینه همکاریهای متعددی را ایجاد کند. اساس کار هلال احمر دینی و انسانی است. کاهش آلام بشری و کمک به مردم اساس کار هلال احمر است و این رویه ابعاد متعددی دارد. امروز این فرصت وجود دارد تا تولیدات رسانهای مشترک ساخته شود و طرفین از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
دکتر کولیوند ادامه داد: امروز عالمان دینی حامیان جمعیت هلال احمر هستند و این حمایت میتواند منجر به همکاری عملی شود. توسعه فعالیتهای اجتماعی با محوریت مساجد میتواند کمکی اساسی به توانمندسازی جوامع کند. نقش علما در سیل سال ۹۸ و کرونا فراموش شدنی نیست. این قبیل فعالیتها مودت و دوستی میآورد و مردم را نیز پای کار میآورد.
دکتر کولیوند در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به رشادتهای امدادگران در ایام جنگ تحمیلی گفت: امدادگران جوان هلال احمر لحظهای از جنگ نترسیدند و پای کار بودند و با رشادت جان صدها نفر از شهروندان را نجات دادند.
وی افزود: جوانان هلال احمر در تمامی مراسمها و اجتماعات انبوه در میدان حاضر میشوند. در یک نمونه جوانان هلال احمر در ایام هفته کرامت زائران ناتوان را با ویلچر به زیارت امام رضا میبرند. این اقدامات کمک میکند تا مسئولیت اجتماعی مردم و داوطلبان افزایش یابد. امروز جامعه ما به این مسئولیت اجتماعی و رشادتها نیاز دارد تا در تهدیدات موفق ظاهر شویم.
دکتر کولیوند افزود: ترویج فرهنگ خیرات امروز میتواند محور همکاری طرفین باشد و برای جامعه گره گشا باشد. همین اقدامات خیرخواهانه امروز جنبه بین المللی نیز گرفته است. خیران که همیشه همراه هلالاحمر هستند، امروز حامیکمک زیستی و غذایی به مردم جنگ زده غزه هستند و این همراهی بواسطه شفافیت در هلالاحمر ممکن شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر تاکید کرد: امروز تهدیدات صرفا نظامی و معطوف به حوادث نیست بلکه امروز روح و روان مردم نیز مورد هجوم قرار گرفته و باید در هم افزایی با یکدیگر در این میدان حاضر شد و از روح و روان مردم محافظت کرد. هلالاحمر و سازمان تبلیغات اسلامی مکمل یکدیگر هستند و باید همکاری خود را ارتقا دهند.