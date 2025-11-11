پخش زنده
مرزهای جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان نقش مهم و راهبردی در توسعه حملونقل، ترانزیت کالا و جابهجایی مسافر میان دو کشور ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد؛ در هفتماهه نخست امسال، بیش از ۳۴۸ هزار تُن کالا به ارزش حدود ۹۸۰ میلیون دلار از مرز پلدشت به کشورهای اروپایی و آسیایی ترانزیت شده است. میزان مبادلات تجاری در این گمرک نیز سالانه به حدود شش میلیارد دلار میرسد.
ایران و جمهوری آذربایجان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز در مسیر کریدورهای شمالی–جنوبی و شرقی _غربی، از ظرفیت بالایی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی برخوردارند.
مسیر باکو – بیلهسُوار – جلفا – نخجوان یکی از محورهای ارتباطی مهم میان دو کشور به شمار میرود که طی بیش از سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران نقش حیاتی در تردد زمینی بار و مسافر در این مسیر ایفا کرده است.
سالانه حدود ۱۸۰ هزار دستگاه کامیون ایرانی و خارجی از طریق مرزهای جلفا در آذربایجان شرقی و سُنمبلاغی در آذربایجان غربی وارد جمهوری خودمختار نخجوان میشوند و از مرز سدرک کالاهای ترانزیتی را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر میکنند.
بر اساس اعلام مسئولان گمرک پلدشت، حجم مبادلات تجاری این شهرستان سالانه به حدود شش میلیارد دلار میرسد که بیانگر اهمیت مرزهای شمالغرب کشور در توسعه تجارت و ترانزیت منطقهای است.