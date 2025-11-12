بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو و مدیر عامل توانیر، ضمن بیان مسائل و مشکلات حوزه برق استان، خواستار تسریع در اجرای طرحهای این حوزه شد.
وی با تاکید بر اجرا و تکمیل پست ۶۶ کیلوولت برازجان، اظهار کرد: با توجه به اینکه، سایر پستهای این شهر با اضافه بار مواجه هستند، تکمیل این پست ضروری است.
استاندار بوشهر همچنین بر تکمیل خط و پست ۶۶ کیلوولت سعدآباد تاکید کرد و یادآور شد: تملک زمین برای اجرای این طرح انجام شده و طراحی نیز صورت گرفته ولی هنوز عملیاتی نشده که انتظار میرود این کار اجرایی شود.
وی تسریع در اجرای پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت کلمه را ضروری دانست و گفت: این طرح در زمان حاضر در حال اجراست که با تسریع در روند اجرا، امیدوارم تا ۲ هفته آینده تکمیل شود.
زارع همچنین بر تکمیل خط و پست ۱۳۲ دیر ۲ و خط و پست ۶۶ کیلوولت دیلم۲ تاکید کرد.
وی در ادامه خواستار تسریع در اجرای پست ۱۴۲ کیلوولت شهرک صنعتی ۲ بوشهر شد و افزود: اجرای این پست از نیازهای اساسی شهرک صنعتی است.
استاندار بوشهر با اشاره به لزوم تکمیل خط و پست ۱۳۲ کیلوولت بخش شنبه، بیان کرد: زمین مورد نیاز برای اجرای پست تملک شده ولی اجرای آن عملیاتی نشده که باید اجرایی شود.
وی همچنین خواستار افزایش ظرفیت ایستگاه ۶۶ هلیله بوشهر برای مناطق جنوبی شهر بوشهر و آبشیرینکنها شد.
زارع بر اجرای خط و پست ۱۳۲ اهرم ۲ و رینگ کابلی ۶۶ کیلوولت شهر بوشهر، حدفاصل ایستگاه پودر (سه راه باغ زهرا) تا تنگسیر (میدان معلم) تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت توانیر نیز با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، بر تسریع در روند اجرای طرحهای یادشده تاکید کرد.