دبیر ستاد جوانی جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی از رشد چشمگیر ۱۰۰ درصدی مراکز همسانگزینی رسمی و مورد تایید در کشور در یک سال گذشته خبر داد و آمار طلاق در ازدواجهای صورت گرفته از طریق این مراکز کمتر از ۲ درصد است.
محمدصادق ابوترابی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: آبان ماه سال گذشته ۱۳۰ مرکز همسانگزینی با تایید سازمان تبلیغات و مجوز وزارت ورزش و جوانان فعالیت داشتند و در حال حاضر تعداد این مراکز به ۲۶۲ مرکز افزایش یافته است.
وی افزود: شهروندان میتوانند برای یافتن آدرس و اطلاعات این مراکز در شهر خود، به سامانه ملی مراکز همسانگزینی مراجعه کرده و از اطلس موجود در آن استفاده کنند. این مراکز تحت نظارت مشترک سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان هستند و مردم میتوانند از خدمات آنها بهرهمند شوند.
دبیر ستاد جوانی جمعیت سازمان تبلیغات، با اشاره به پیمایشهای انجام شده، «پیدا نکردن مورد مناسب» را یکی از اصلیترین دلایل ازدواج نکردن جوانان دانست و مراکز همسانگزینی را راهکاری موثر برای حل این مشکل عنوان کرد.
ابوترابی گفت: طلاق در ازدواجهای صورت گرفته از طریق این مراکز، کمتر از ۲ درصد است که این رقم در مقایسه با آمار کلی جامعه، تفاوت چشمگیری داشته و نشاندهنده کیفیت بالای خدمات همسانگزینی است.
وی افزود: در هفتههای گذشته، تمام کانالها و سایتهای مراکز غیرقانونی، بهویژه در سامانههای ایرانی، مسدود شدهاند. فعالیت در کانالهای تلگرامی غیررسمی یک تله برای جوانان است و ما توصیه اکید میکنیم که فقط به مراکز رسمی و مورد تایید مراجعه کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: این مراکز علاوه بر همسانگزینی، خدمات مشاوره پیش از ازدواج، آموزشهای بعد از ازدواج را نیز ارائه میدهند و حضور والدین در فرآیند معرفی، الزامی است.
ابوترابی با اشاره به اثربخشترین مراکز همسانگزینی افزود: آمار ازدواج در برخی از مراکز موفق همچون وبگاه همدم، آدم و حوا و ... روزانه ۳ ازدواج است و این آمار در برخی مراکز در شهرستان ها، ثبت هفتهای یک مورد ازدواج است.
دبیر ستاد جوانی جمعیت سازمان تبلیغات به حمایت مالی از مجموعههای مردمی فعال در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: ستاد ملی جمعیت سال گذشته مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای حمایت از این مجموعهها اختصاص داد که سازمان تبلیغات اسلامی ۳ برابر این مبلغ معادل ۹۰ میلیارد تومان به این عدد اضافه کرد و از بیش از چهار هزار مجموعه مردمی حمایت کرد.
ابوترابی بازدهی مجموعههای مردمی را چند برابر دستگاههای دولتی توصیف کرد و گفت: این مجموعهها کارهای میدانی و اجرایی بسیار مهمی در زمینه آموزش، مشاوره و برگزاری رویدادها انجام میدهند.
موفقیت پویش «نفس» در کاهش نگرش به سقط جنین
دبیر ستاد جوانی جمعیت سازمان تبلیغات در پایان به یکی از موفقیتهای بزرگ مشترک با صدا و سیما و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: پویش ملی «نفس» که با هدف پیشگیری از سقط جنین آغاز شد، نتایج بسیار مثبتی داشته است. افکارسنجی جدید صدا و سیما نشان میدهد که نگرش مردم به «شیانگاری جنین» ۱۸ درصد کاهش یافته است که این یک موفقیت بزرگ فرهنگی و اجتماعی محسوب میشود.