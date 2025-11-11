به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی و مجیدی دادستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان در دیدار هفتگی با بیش از ۱۴۰ نفر از مراجعین به دستگاه قضایی استان دیدار کردند.

در این دیدار که با هماهنگی دفتر ارتباطات مردمی دادگستری استان در راستای عمل به سیاست ارتباط بدون واسطه مسئولین دستگاه قضایی با مردم صورت گرفت، رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان با بیش از ۱۴۰نفر از متقاضیان به صورت چهره به چهره دیدار و ضمن بررسی درخواست‌های آنان در مورد هر یک دستورات لازم را صادر نمودند.

ارتباط نزدیک و بی واسطه با مردم و مراجعین به دستگاه قضایی یکی از سیاست‌های دادگستری استان است که در قالب دیدار‌های مردمی سه شنبه هر هفته در مرکز استان با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی و دیدار با مراجعین در سفر به حوزه‌های قضایی و نیز در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی از سوی مجموعه مدیریت استان پیگیری می‌گردد و هدف آن اطلاع از مشکلات و تدبیر و برنامه ریزی برای رفع آنهاست.