افزایش حمایتها و محبوبیت گروه اقدام برای فلسطین که دولت انگلیس آن را ممنوعه اعلام کرد، موجب تنش درون حزب حاکم انگلیس شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ مخالفان اقدام دولت در نحوه سرکوب گروه اقدام برای فلسطین میگویند: خلاف توصیه مشاوران که به دولت هشدار داده بودند در صورت ممنوع کردن فعالیت گروه اقدام برای فلسطین، این اقدام دولت میتواند «سهواً وجهه» گروه «اقدام فلسطین» را «تقویت» کند، آن را ممنوع کردند.
به گفته آنان این گزارش توجیهی سه ماه پیش از ممنوعیت فعالیت این گروه نوشته شده بود. گروه اقدام برای فلسطین یا فلسطین اکشن میگوید بی توجهی محض به بیش از دو سال درخواست مردمی برای توقف حمایت سیاسی و تسلیحاتی رژیم اسرائیل، موجب شد آنان دست به اقداماتی بزنند که ارسال جنگ افزارهای انگلیسی به اسرائیل را متوقف کند.
به نوشته رسانههای انگلیس این گزارش را در ماه مارس مقامات وزارت کشور و وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی، با کمک کارشناسان پلیس مبارزه با تروریسم تهیه کردند و محتوای آن توسط وبسایت تحقیقاتی «دیتیل» به دست آمده و با نشریه گاردین به اشتراک گذاشته شده است.
در بخشی از این سند، با عنوان «مردم بریتانیا چگونه به ممنوعیت این سازمان نگاه میکنند»، هشدار داده شده است که ممنوعیت میتواند یک موضوع تفرقهانگیز باشد.
این گزارش، «اقدام فلسطین» را به عنوان یک «گروه کوچک تکموضوعی با حضور کمتر در رسانههای جریان اصلی» نسبت به سایر گروههای اقدام مستقیم مانند «فقط نفت را متوقف کنید» توصیف کرده است، اما اشاره کرد که اقدامات مستقیم این سازمان و دستگیری فعالان آن، توجه رسانهها را به خود جلب کرده است.
در این گزارش به یک نظرسنجی اشاره شده است که نشان میدهد ۶۰ درصد از مردم انگلیس معتقدند اسرائیل در جنگ غزه زیادهروی کرده است و تعداد مشابهی از ممنوعیت ارسال سلاح به اسرائیل را حمایت میکنند.
در این گزارش آمده (گروه اقدام فلسطین) هویت خود را حول این خواستهها شکل داد و آشکارا برای مقاومت در برابر ارسال جنگ افزارهای انگلیسی به اسرائیل سازمان دهی کرد.
گزارش تاکید داشت در صورتی که گروه اقدام برای فلسطین ممنوع شود، ممکن است ناخواسته جایگاه آنها ارتقا یابد و در میان اعضای همفکر عموم که مخالف تامین جنگ افزارهای اسرائیل توسط انگلیس هستند حامی پیدا کنند.
ممنوع شدن فعالیت گروه مدنی اقدام برای فلسطین تحت قوانین مبارزه با تروریسم منجر به اعتراضاتی شده است که در آن هزاران نفر به علت نگه داشتن پلاکاردهایی در ملاء عام با مضمون «من با نسلکشی مخالفم، از اقدام فلسطین حمایت میکنم» دستگیر شدهاند.
فعالان مدنی و حامیان فلسطین این اقدام دولت را شرم آور و لکهای سیاه در کارنامه آزادی بیان در این کشور خواندند.
این سند که ارزیابی تأثیر اجتماعی بود، بیان میکرد که ممنوعیت تحت قوانین تروریسم میتواند تنشهای مسلمانان و یهودیان را افزایش دهد و به عنوان جانبداری دولت به نفع اسرائیل تلقی شود.
این سند به وزرا و مقامات ارشد هشدار داد که ممنوعیت میتواند به «نقطه اشتعالی برای جنجال و انتقاد قابل توجه» تبدیل شود.
ایوت کوپر، وزیر کشور وقت انگلیس که اکنون وزیر خارجه این کشور است، این ممنوعیت را در ماه ژوئن، بلافاصله پس از آنکه گفته شد فعالان این گروه به پایگاه هوایی سلطنتی بریز نورتون در آکسفوردشایر بر روی دو هواپیمای نظامی رنگ قرمز پاشیدند، اعلام کرد اما زمانبندی این سند نشان میدهد که این ممنوعیت مدتها قبل از اعلام آن در دست بررسی بوده است.
در این گزارش به وزرا گفته شد که این ممنوعیت ممکن است به عنوان حمله به آزادیهای مدنی تلقی شود و مشاوران گفتند که برخی در داخل دولت و همچنین عموم مردم ممکن است این تصمیم را «خزش قدرتهای تروریستی به عرصه آزادی بیان و اعتراض» بدانند.
سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفت: «گروه اقدام برای فلسطین یک کارزار رو به رشد شامل آسیب جنایی به زیرساختهای امنیت ملی بریتانیا، ارعاب و خشونت ادعایی انجام داده است. این فعالیت، امنیت و سلامت عمومی را در معرض خطر قرار میدهد.»
سخنگوی پلیس مبارزه با تروریسم هم در واکنش به اقدامات پلیس علیه گروه اقدام برای فلسطین گفت: «تصمیمات مربوط به ممنوعیت، موضوعی مربوط به دولت است.
پس از اقدام دولت در تروریستی اعلام کردن گروه اقدام برای فلسطین هزاران نفر در تجمعات کاملا مسالمت آمیز و اغلب بی کلام و فقط با در داشتن یک تابلو دست نوشته که «من با نسل کشی مخالفم و از فلسطین اکشن حمایت میکنم» حمایت خود را از این گروه اعلام کردند که البته به دست پلیس دستگیر و برای مجازات روانه دادگاهها شدند. اغلب افراد دستگیر شده سالخوردگان هستند که در میانشان افراد معلول و نابینا نیز وجود دارد.