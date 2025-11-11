به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در نشست اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با وزیر کشور گفت: مجلس آمادگی کامل دارد که در بحث انتخابات شورا‌های اسلامی کمک‌های لازم را به دولت ارائه کند.

وی افزود: همچنین در خصوص سایر موضوعات اگر دولت نیاز به اصلاح قانون دارد، از طریق ارسال لایحه به مجلس می‌تواند موضوع را دنبال کند تا اصلاحات لازم در قانون جهت اجرای بهتر اعمال شود.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، تشکیل سازمان ملی مهاجرت است که خوشبختانه در کمیسیون مشترک، روند تصویب قانون بسیار خوب بوده و امید است در آینده نزدیک این موضوع تعیین تکلیف شود تا بحث اتباع در کشور ساماندهی شده و از رسوب اتباع در داخل کشور، جلوگیری شود.

جوکار اظهار داشت: در ادامه این نشست، در موضوع سازمان مدیریت بحران کشور نیز نمایندگان تاکید کردند که تمام اختیارات باید در یک سازمان تجمیع شود تا متولی امر یک دستگاه باشد و روند ارائه خدمات در موارد بحرانی به بهترین شکل انجام شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در سال اخیر موضوع تجمعات و راهپیمایی‌ها و تشکل‌های اجتماعی در کمیسیون حل و فصل شده و در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد و امید است که در آینده نزدیک این موضوعات به تصویب نهایی برسد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: موضوعات تقسیمات کشوری، فرمانداری‌های ویژه و مدیریت جامع شهری و روستایی نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد. در موضوع افزایش تعداد نمایندگان لازم است که دولت لایحه مربوطه را در اسرع وقت تقدیم مجلس کند تا این موضوع نیز رسیدگی و تعیین تکلیف شود.