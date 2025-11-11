بمناسبت چهاردهمین سالگرد شهید طهرانی مقدم ؛
یادواره شهدای اقتدار نیروی هوافضای سپاه برگزار میشود
به مناسبت چهاردهمین سالگرد شهادت پدر موشکی ایران؛ یادواره شهدای اقتدار نیروی هوافضای سپاه ۲۲ آبان در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
این مراسم پنجشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۸:۳۰ در مجتمع آموزشی امام رضا (ع) واقع در تهران , چیتگر , بلوار کوهک برگزار خواهد شد.