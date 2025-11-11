کتاب «زندگی با آیه‌ها» با هدف تسهیل تبیین مفاهیم عمیق قرآن برای مخاطب امروز تدوین شده است و تلاش می‌کند با بیانی روان و ساختاری منظم، پیوندی میان کلام وحی و کلام امیرالمؤمنین (ع) برقرار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ تبیین و حفظ ۱۱۰ آیه آشنا و زندگی‌ساز» اثر رضا رضای‌رحمتی، به عنوان منبعی غنی و منسجم برای مبلغان، سخنرانان، مربیان و استادان قرآنی مورد توجه قرار گرفته است.

در این اثر، ۱۱۰ آیه کلیدی و پرکاربرد قرآن کریم با نگاهی زندگی‌محور تحلیل و تشریح شده است تا مبلغان بتوانند از آن به عنوان ابزاری کارآمد در سخنرانی‌ها، جلسات تبلیغی و کلاس‌های قرآنی بهره برداری کنند.

رضای‌رحمتی در مقدمه کتاب خود تأکید کرده است که «زندگی با آیه‌ها» صرفاً مجموعه‌ای از آیات و تفاسیر نیست، بلکه راهنمای کاربردی برای ارتباط عمیق‌تر مردم با قرآن و به‌کارگیری آموزه‌های وحی در زندگی روزمره است.

وی معتقد است تبیین آیات آشنا به زبانی ساده و قابل فهم، می‌تواند زمینه‌ساز تحول فکری و اخلاقی در جامعه باشد.

از ویژگی‌های برجسته این اثر می‌توان به ارائه محتوای غنی قرآنی برای تبیین آیات کلیدی، پیوند میان مفاهیم قرآنی و سخنان اهل‌بیت (ع) و چینش منظم و آموزشی مطالب اشاره کرد که آن را به منبعی مناسب برای استفاده در منابر، کلاس‌ها و دوره‌های تبلیغی تبدیل کرده است.

کتاب «زندگی با آیه‌ها» در ۴۰۴ صفحه و در قطع رقعی منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند نسخه PDF این کتاب را از نشانی eitaa.com/safiranayeha/۴۰۹۳ دریافت کنند.

این اثر را فعالان فرهنگی و قرآنی کشور به‌عنوان یکی از منابع نوین و کاربردی در حوزه تبلیغ اثرگذار قرآن کریم معرفی کرده‌اند که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت سخنرانی‌ها و آموزش‌های قرآنی ایفا کند.