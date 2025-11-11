پخش زنده
امروز: -
نایبرئیس اتاق ایران، با اشاره به نقش مهم سواحل مکران در آینده صنایع معدنی، تأکید کرد: اقتصاد دریامحور فراتر از طرحهای عمرانی است و باید به عنوان یک راهبرد ملی دیده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، رئیس هیئتمدیره خانه معدن ایران در ادامه برگزاری همایش اقتصاد دریا محور و ظرفیتهای منابع معدنی و زمینشناسی ایران، بر ضرورت پیوند میان دو قلمروی زمین و دریا برای تحقق توسعه پایدار کشور تأکید کرد و با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر گفت: دریا برای ما تنها جغرافیا نیست، بلکه راهبرد ملی است. اگر در گذشته از دریا برای تجارت کالا استفاده میکردیم، امروز باید از آن برای تجارت فناوری و ثروت معدنی بهره ببریم.
بهرامن افزود: در روزگاری که اقتصاد جهانی بر سه ستون منابع طبیعی، دانش و فناوری، و ارتباطات جهانی استوار است، ایران در موقعیتی قرار دارد که هر سه مؤلفه را در اختیار دارد. ما کشوری هستیم با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، در کنار ذخایر غنی معدنی در سراسر سرزمینمان. پیوند دو حوزه دریا و معدن میتواند افق تازهای از توسعه پایدار و اقتصاد متوازن را رقم بزند. امروز در این همایش، ما از اقتصاد دریامحور سخن میگوییم؛ اما این مفهوم، فراتر از بنادر و کشتیرانی است. اقتصاد دریامحور یعنی بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم دریا در همه عرصهها؛ از انرژی و حملونقل تا منابع معدنی و صنایع وابسته.
رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه اکتشاف و بهرهبرداری علمی از این منابع، با رعایت ملاحظات زیستمحیطی، میتواند جایگاهی تازه برای ایران در زنجیره جهانی مواد خام ایجاد کند، افزود: کف دریاهای جنوبی ایران، از خلیج فارس تا دریای عمان، میزبان ذخایری از مواد معدنی راهبردی مانند گوگرد، فسفات، منگنز، ماسههای معدنی حاوی تیتانیوم و زیرکون و حتی تواناییهای معدنی فلزات نادر در عمق بستر دریا است.پ
بهرامن با بیان اینکه سواحل مکران، آینده صنایع معدنی ایران است؛ اظهار داشت: در نوار جنوبی کشور، از چابهار تا جاسک، بستری بینظیر برای توسعه صنایع معدنی و فرآوری مواد خام فراهم است. این منطقه میتواند به هاب صادراتی محصولات معدنی ایران بدل شود؛ جایی که معدن در دل کویر استخراج میشود، اما ارزشافزوده آن در کنار دریا و با دسترسی به مسیرهای بینالمللی حملونقل ایجاد میشود.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: برای آنکه اقتصاد دریایی ما پویاتر شود، باید صنایع معدنی را به سواحل ببریم؛ از ساخت پالایشگاههای مواد معدنی گرفته تا صنایع فولاد ساحلی، واحدهای تولید آلومینیوم و پتروشیمیهای معدنی. این مدل، نهتنها هزینه حملونقل و انرژی را کاهش میدهد، بلکه موجب توسعه متوازن منطقهای و اشتغال پایدار در استانهای ساحلی میشود.
وی درباره نقش فناوری و هوش مصنوعی نیز گفت: امروز اکتشافات ژئوفیزیکی دریایی، مدلسازی سهبعدی بستر دریا و پایش زیستمحیطی با استفاده از هوش مصنوعی، بخش جداییناپذیر آینده اقتصاد دریامحور هستند. ما در خانه معدن ایران باور داریم که بدون ورود فناوریهای نوین، دستیابی به اقتصاد معدنی دریایی ممکن نخواهد بود.
بهرامن خاطرنشان کرد: اتصال زیرساختهای معدنی کشور به بنادر جنوبی، ایجاد خوشههای صنعتی مبتنی بر مواد معدنی در سواحل، و جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق مناطق آزاد دریایی، گامهایی است که میتواند ایران را به قدرت معدنی و صنعتی خاورمیانه در حوزه اقتصاد دریا محور تبدیل کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان گفت: اگر زمین و دریا را نه جدا از هم، بلکه در پیوندی سازنده ببینیم، میتوانیم ایران را به الگویی درخشان از توسعه متوازن، نوآوری پایدار و همافزایی اقتصادی تبدیل کنیم.