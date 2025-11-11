به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد؛ در این سفر معنوی که با حضور راویان دفاع مقدس برگزار شد، دانش‌آموزان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر حفظ ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

این برنامه با روایت‌گری بابک قلی‌نژاد از راویان دوران دفاع مقدس، فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار، شهادت و تبیین دستاورد‌های دفاع مقدس فراهم کرد.

در حاشیه این بازدید، کلیپی از حادثه تروریستی ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ پخش و دانش‌آموزان از ایستگاه راه‌آهن مهاباد نیز بازدید کردند.

حسین محمدی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مهاباد، در حاشیه این مراسم گفت: کاروان‌های راهیان نور نقشی مؤثر در انتقال ارزش‌های انقلابی و آشنا کردن نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دارند.

بر اساس اعلام مسئولان آموزش و پرورش مهاباد، قرار است فردا نیز حدود ۲۰۰ دانش‌آموز پسر مهابادی در قالب چهارمین کاروان راهیان نور، از یادمان شهید کاوه بازدید کنند.