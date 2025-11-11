به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مجیدخدابخش اظهار داشت: در جریان گشت و کنترل مشترک مأموران منطقه مراکان با همکاران یگان حفاظت محیط زیست استان، مأموران به دو نفر متخلف صید غیرمجاز مشکوک شدند که پس از تعقیب و عملیات میدانی، این افراد دستگیر شدند.

وی افزود: از متخلفان ابزار و ادوات صید غیرمجاز کشف و ضبط شد و صورت‌جلسه مربوطه جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

مسئول منطقه حفاظت‌شده مراکان با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی در سطح منطقه تصریح کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و صیانت از تنوع زیستی منطقه به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.