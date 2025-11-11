به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: طرح ماهدخت با محوریت موضوع عفاف و حجاب و با هدف تبیین معارف اسلامی و پاسخ به شبهات در میان دانش‌آموزان دختر در ۱۶ شهرستان استان خوزستان و بیش از ۲۵۰ مدرسه دخترانه انجام می‌شود.

حجت الاسلام کسمایی با تشریح بخش‌های مختلف این طرح افزود: در مدارس منتخب، نمایشگاه عفاف و حجاب برپا می‌شود که شامل پنجاه پوستر محتوایی با موضوعاتی، چون پاسخ به شبهات حجاب، گرایش زنان غربی به اسلام و بازتاب ارزش‌های زن مسلمان در جوامع مختلف است.

وی ادامه داد: همچنین در قالب این طرح، جلسات گفت‌و‌گو محور در کلاس‌ها با حضور مبلغین اعزامی و کارشناسان حوزه عفاف و حجاب برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان، فرصتی برای طرح پرسش‌ها و دریافت پاسخ‌های علمی و منطقی بیابند.

مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان خاطر نشان کرد: در جریان اجرای ماهدخت، مستندی با عنوان «پیچش مو» که با محوریت گفتمان عفاف و حجاب تولید شده، برای دانش‌آموزان پخش می‌شود تا مفاهیم دینی در قالبی هنری و مؤثرتر منتقل گردد، در پایان نیز مسابقه‌ای مکتوب از محتوای نمایشگاه برگزار می‌شود و به قید قرعه به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.

حجت الاسلام کسمایی عنوان کرد: با اجرای طرح ماهدخت بتوانیم فضای فرهنگی مدارس را بیش از گذشته به سمت ارتقای باور‌های دینی، تقویت هویت اسلامی و تبیین جایگاه ارزشی عفاف و حجاب سوق دهیم.