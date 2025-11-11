پخش زنده
کار آفرین لرستانی به همراه همسرش با تکیه بر بلوط، میوهای کهن و اصیل، موفق به راهاندازی کارگاهی شدند که علاوه بر درآمدزایی، ثبت ملی محصول را برای استان لرستان به ارمغان آورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارگاهی کوچک، اما پر از برکت، که داستانی از تلاش، عشق و همدلی را روایت میکند. این کارگاه به دست زوجی خوشرو و مهماننواز اداره میشود، پیوندی که نه تنها قلبهایشان را به هم گره زده، بلکه شیرینی کلام، کام و حتی نانشان را نیز رقم زده است.
در این کارگاه، هنر شیرینیپزی با قدمتی از دوران قاجار، با محصولی به نام بلوط که سابقهای ۵ هزار و ۵۰۰ ساله دارد، درهمآمیخته است. نتیجه این تلفیق، سوغاتی بینظیر است که هر بار چشیدنش طعمی فراموشنشدنی را در ذهن باقی میگذارد؛ سوغاتی که فارغ از نژاد، قوم یا قبیله، هر فردی را مجذوب خود میکند.
این کارگاه، تجلیگاه اراده، اصالت و خلاقیت است؛ نقطهای که از دل جنگلهای زاگرس، شیرینیهایی به یادماندنی خلق میشود تا نه تنها طعم، بلکه هویت و فرهنگ یک منطقه را به جهانیان معرفی کند.
به لطف تلاشهای این زوج موفق، شیرینی بلوط بهعنوان سوغاتی در میراث فرهنگی به ثبت رسیده است و حالا به نماد مهمی از این سرزمین تبدیل شده است.