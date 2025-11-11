خودکفایی در تولید تجهیزات کاشی و سرامیک به همت مهندسان یزدی

خودکفایی در تولید تجهیزات کاشی و سرامیک به همت مهندسان یزدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهندسان و متخصصان یک شرکت دانش بنیان یزد بخشی از تجهیزات صنعت کاشی و سرامیک را می‌سازند. این شرکت دانش بنیان از سال ۹۹ آغاز به فعالیت کرده و در حال حاضر دستگاه تشخیص اندازه و قوس کاشی و سرامیک، اصلی‌ترین تولید این شرکت است.

این دستگاه تا قبل از این از کشور‌های چین و ایتالیا وارد می‌شد، اما با بومی سازی این صنعت، سالانه از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

تجهیزات دیگری نیز در این شرکت طراحی و ساخته می‌شود، دستگاه‌هایی مثل حمل پالت با ظرفیت ۱۰ تن که این نیز قبلا از دیگر کشور‌ها وارد می‌شد.

آنچه در این شرکت طراحی و تولید می‌شود، با بهره گیری از هوش مصنوعی بوده و این مهم به دست مهندسان و متخصصان این شرکت انجام می‌گیرد.

تجهیزات ساخته شده توسط این شرکت دانش بنیان تاکنون در ۱۸ واحد صنعت کاشی و سرامیک نصب و راه اندازی شده است.

آنگونه که حسنی عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی جهان آباد میبد می‌گوید در حال حاضر با کار‌هایی که چنین شرکت‌های دانش بنیان انجام داده‌اند بیش از ۹۰ درصد تجهیزات صنعت کاشی و سرامیک بومی سازی شده و بدست جوانان این مرز و بوم ساخته می‌شود.