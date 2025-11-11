پخش زنده
رئیس بنیاد نخبگان گلستان از شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر در قالب «طرح شهید وزوایی» خبر داد و گفت: فرصت ثبتنام تا پایان آبان ماه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابوطالب هزارجریبی از اجرای «طرح شهید وزوایی» ویژه رتبههای برتر کنکور و دانشجویان مستعد برتر خبر داد و گفت: در قالب این طرح، بنیاد نخبگان استان به شناسایی و حمایت از دانشجویان برتر، استعدادهای برتر و آیندهسازان کشور میپردازد.
هزارجریبی افزود: دانشجویان علاقهمند برای شرکت در این طرح میتوانند با مراجعه به بخش خدمات – تسهیلات دانشجویی در وبسایت بنیاد نخبگان استان گلستان، از جزئیات جدول امتیازات و مدارک مورد نیاز اطلاع پیدا کنند.
به گفته رئیس بنیاد نخبگان گلستان، انتخاب افراد واجد شرایط در این طرح بر اساس چهار دسته امتیاز آموزشی، پژوهشی، فناورانه، فرهنگی و اجتماعی انجام میشود.
هزارجریبی در ادامه خاطرنشان کرد: در این طرح، دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب تا سقف ۶۰ میلیون تومان، ۹۰ میلیون تومان و ۱۵۰ میلیون تومان مورد حمایت مالی قرار میگیرند.