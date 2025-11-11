پخش زنده
در اجرای طرحهای محرومیتزدایی، ۱۸ قلم کالای اساسی بین خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد جزیره هرمز توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد هرمز گفت: این کالاها شامل یخچال، تلویزیون، لباسشویی و جاروبرقی است.
غلامرضاذاکری نسب افزود: برای تهیه این کالاها بیش از ۵ میلیارد ریال از محل بودجه حمایتهای اجتماعی این نهاد هزینه شده است.
وی کمبود یا نبود لوازم ضروری زندگی بهویژه لوازم سرمایشی را یکی از مشکلات اصلی خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد عنوان کرد.
