به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ سیدمهدی هاشمی اعلام کرد: طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی شده وسامانه ثبت ادعا اول آذر رونمایی می‌شود

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ، اشخاص را مکلف کرده ظرف مدت ۲ سال از راه‌اندازی رسمی سامانه، برای ثبت مستندات مالکیت در سامانه اقدام و ادعای ثبت شده را طی دو سال پیگیری و تعیین تکلیف کنند

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: با رونمایی آزمایشی سامانه، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برای ثبت مستندات خود اقدام کنند، اما الزام ماده ۱۰ قانون برای ثبت ادعا ظرف دو سال، در اینجا مطرح نیست و مهلت ۲ ساله ثبت ادعا، از زمان رونمایی رسمی سامانه محاسبه می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا با دستور رئیس قوه قضائیه و درج در روزنامه رسمی صورت می‌گیرد و تا زمان راه‌اندازی رسمی سامانه، اشخاص الزامی برای ثبت مستندات و ادعا‌های خود در سامانه ندارند، اما افرادی که ادعای خود را در سامانه ثبت کنند باید ظرف مهلت ۲ سال، ادعای خود را به نحو مقتضی پیگیری کنند.

هاشمی افزود: منظور از پیگیری ادعا، اخذ سند مالکیت حدنگار از طریق قانون تعیین تکلیف، قانون ساماندهی و...، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال رسمی املاکی که به صورت عادی معامله شده‌اند و یا طرح دعوای مرتبط در مراجع قضایی است.