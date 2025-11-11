بیست و هشتمین دوره انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس مهاباد برگزار شد و دانش‌آموزان با حضور فعال خود، نمایندگان خود را برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌های مدرسه انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد؛ این انتخابات فرصتی برای تمرین مشارکت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری جمعی در میان دانش‌آموزان فراهم کرد و شور و شوق ویژه‌ای در میان آنان ایجاد کرد.

کاندیدا‌های دانش‌آموزی با اهدافی بزرگ در این انتخابات شرکت کردند و رای اولی‌ها نیز تجربه‌ای ارزشمند برای پایه‌ریزی مشارکت مسئولانه و آگاهانه در انتخابات رسمی کشور کسب کردند.

کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش مهاباد، با اشاره به اهمیت این انتخابات گفت: شعار بیست و هشتمین دوره انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی امسال، «شورای دانش‌آموزی، پرچم‌دار حل مسئله برای ایران مقتدر» است و نوجوانان و جوانان امروز، نسل فردای کشور هستند که از همین حالا یاد می‌گیرند تصمیم بگیرند، انتخاب کنند و پاسخگو باشند.