کمیته امداد امام (ره) بخش احمدآباد و شرکت گوهردانه شرق، توافقهای جهت اشتغالزایی،توسعه انرژی پاک و حمایت از خانواده امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد بخش احمدآباد گفت: در جلسهای که با مدیر عامل شرکت گوهردانه شرق برگزار شد، از جمله مهمترین مصوبات، اختصاص ۱۰ هکتار زمین برای احداث پروژه پنل خورشیدی تجمیعی و کمک ۵۰ میلیون تومانی برای ازدواج فرزندان خانوادههای یتیم بود.
عباس کیان خواه به مصوبات و حمایت از فرزندان یتیم اشاره کرد و افزود: شرکت گوهردانه شرق مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای کمک هزینه ازدواج و خرید جهیزیه عروسهای یتیم و تحت پوشش کمیته امداد اختصاص داد.
وی ادامه داد: برای توسعه انرژیهای پاک با طرح پنل خورشیدی این شرکت صنعتی، یک قطعه زمین ۱۰ هکتاری برای اجرای «پنل خورشیدی تجمیعی» در اختیار کمیته امداد قرار میدهد تا از درآمد حاصل از آن، اشتغال پایدار و حمایت از نیازمندان تداوم یابد. همچنین طرفین بر رفع مشکلات مربوط به «سهمیه خوراک دام» برای خانوادههای تحت پوشش و تسهیل طرحهای اشتغالزایی تمرکز کردند.
وی بیان کرد: حمایت مستقیم از خانوادههای نیازمند و زنان سرپرست خانوار نیز از دیگر مصوبات مهم این نشست بود که کمکهای مستقیم به صورت توزیع «خوراک دام» بین خانوادههای نیازمند، به ویژه خانوارهای تحت سرپرستی زنان، صورت بگیرد.
سلحشور، ریاست شرکت گوهردانه شرق گفت: برای ایجاد «اشتغال پایدار» از طریق مشارکت در طرح «مزرعه خورشیدی تجمیعی شهر بینالود» مساعدت می کنیم.