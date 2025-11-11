به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیج فارس، بخشدار کهورستان شهرستان بندر خمیر گفت: در تصادف ظهر امروز پراید با یک تانکر نفتکش دو تن جان باختند.

فائزه نیرومند افزود: این تصادف در محور کهورستان به لار در محدوده روستای شیب روان رخ داد.

همچنین امروز تصادف یک خودرو سوخت بر در شهرستان میناب نیز یک فوتی برجای گذاشت.

رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان میناب گفت: این حادثه در محدوده شهر زهوکی شهرستان میناب رخ داد که در آن راننده خودرو سوخت بر جان باخت.

سرهنگ جرینی افزود: علت حادثه سرعت بالا و عدم کنترل ماشین سوخت بر بوده است.

حسن دوراندیش معاون فرماندار شهرستان جاسک گفت: دیروز بر اثر واژگونی خودروی وانت سایپا، در جاده سیریک به جاسک در شرق هرمزگان، موجب مرگ راننده و دو تن دیگر از سرنشینان خودرو شد.