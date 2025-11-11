به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان از صبح امروز سه شنبه ۲۰ آبان آغاز شد.

سید محمد موسوی‌طاهر نماینده ایران در جدول ۳۲ نفره و در بازی دوم خود برابر آلان کورمانگالیف از کشور قزاقستان قرار گرفت.

او در این دیدار در ست اول ۱۱ بر ۷ پیروز شد. ست دوم، سوم، چهارم و پنجم بازی به ترتیب با نتیجه ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۷ به سود حریف تمام شد.

به این ترتیب موسوی با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

او پیش از این با نتیجه ۴ بر صفر مقابل پینگ‌پنگ‌باز بنگلادشی به پیروزی رسیده بود.