توزیع ۶۰۰ تن برنج تنظیم بازاری در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از آغاز توزیع ۶۰۰ تن برنج وارداتی در سطح استان برای تنظیم بازار و تأمین نیاز خانوارها خبر داد.

سید محمد جعفری گفت: با پیگیری‌های مستمر استاندار مازندران و در راستای سیاست‌های تنظیم بازار کشور، مجوز توزیع این میزان برنج وارداتی صادر شد.

وی افزود: برنج وارداتی با قیمت ۵۳ هزار و ۸۲۰ تومان برای هر کیلوگرم درب انبار به عاملین فروخته می‌شود و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران با اشاره به چگونگی توزیع گفت: توزیع این برنج از طریق عاملین منتخبی که توسط ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها معرفی شده‌اند، انجام می‌شود.

وی با اشاره به نظارت بر اجرای طرح تأکید کرد: این طرح با نظارت کامل اداره‌کل غله و هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان و شهرستان‌ها در حال اجراست.

جعفری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح موجب پاسخگویی به نیاز بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات در تأمین اقلام اساسی خانوارها خواهد شد.