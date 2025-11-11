مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: ۳۵ درصد جمعیت استان به تعداد حدود ۴۸۳ هزار نفر ساکن بافت‌های ناکارآمد هستند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در جلسه بازآفرینی شهری افزود: ۱۵.۴ درصد از بافت شهری لرستان فرسوده و ناکارآمد است و بیش از ۲ هزار و ۱۹۳ هکتار از اراضی شهری استان در این محدوده‌ها قرار دارد.

عنایت الله میرزایی اظهار کرد: جمعیت شهری لرستان با رتبه ۱۶ کشور، یک میلیون و ۱۳۵ هزار نفر معادل ۶۴.۵ درصد جمعیت کل استان را شامل می‌شود که در ۳۳ شهر و ۱۲ شهرستان پراکنده است.

وی افزود: در سطح استان ۲ هزار و ۱۹۳ هکتار بافت ناکارآمد شناسایی شده که شامل ۳۴۳ هکتار بافت تاریخی، فرهنگی عمدتاً در خرم‌آباد و بروجرد، ۸۰۷ هکتار بافت میانی و یک‌هزار و ۴۳ هکتار سکونتگاه غیررسمی می‌باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه حدود ۱.۶ درصد از کل بافت‌های فرسوده کشور در این استان قرار دارد گفت: بیشترین وسعت بافت ناکارآمد در شهر خرم‌آباد با ۶۴۷ هکتار است و پس از آن بروجرد با ۴۸۳ هکتار و دورود با ۳۳۶ هکتار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

میرزایی اضافه کرد: در حال حاضر ۹ شهر استان شامل خرم‌آباد، بروجرد، دورود، دلفان، الیگودرز، نورآباد، ازنا، کوهدشت و پلدختر دارای محدوده‌های مصوب بافت ناکارآمد هستند و در زمره شهر‌های هدف بازآفرینی قرار دارند.

میرزایی با اشاره به حمایت‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران از طرح‌های لرستان گفت: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مجموعا چهار هزار و ۸۶۵ تن قیر رایگان برای محلات هدف بازآفرینی تخصیص یافته است که باید صرفا در محلات هدف مصرف و گزارش عملکرد آن به شرکت بازآفرینی ارسال شود.

وی افزود: یکی دیگر از محور‌های همکاری با شرکت بازآفرینی، اجرای طرح‌های «اقدام مشترک» است که بر اساس آن شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پروژه‌های بازآفرینی را تعریف و از اعتبارات ملی استفاده کنند.

به گفته میرزایی، میزان اعتبار دریافتی استان در این بخش در سال ۱۴۰۱، ۹ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ با حمایت معاون وزیر، ۳۱ میلیارد تومان بوده است و برای سال ۱۴۰۴ نیز پروژه‌هایی با مجموع اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان تعریف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان افزود: تاکنون ۶۵ پروژه اقدام مشترک در شهر‌های هدف بازآفرینی تعریف شده که ۵۴ پروژه به پایان رسیده و ۱۱ پروژه نیز در حال اجراست.

میرزایی همچنین بر لزوم ثبت پروانه‌های نوسازی در سامانه شرکت بازآفرینی شهری تأکید کرد و گفت: با وجود انجام نوسازی در بافت‌های فرسوده، بسیاری از شهرداری‌ها پروانه‌ها را در سامانه ثبت نمی‌کنند به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون تنها ۲۸ پروانه در محدوده‌های هدف بازآفرینی ثبت شده، در حالی که رقم واقعی بسیار بیشتر است.

وی افزود: ثبت نکردن این پروانه‌ها می‌تواند در تخصیص اعتبارات پروژه‌های اقدام مشترک تاثیر منفی داشته باشد از این‌رو انتظار می‌رود شهرداری‌ها نسبت به ثبت دقیق اطلاعات نوسازی در سامانه بازآفرینی اقدام کنند.