به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۹۳۱ نفر از زنان سرپرست خانوار استان در بیش از ۵۸۴ ساعت آموزش فنی و حرفه‌ای شامل مهارت‌های تخصصی، کارآفرینی، بازاریابی و کسب‌وکار با هدف فراهم کردن فرصت‌های شغلی و ارتقای استقلال اقتصادی شرکت کردند.

فریده روشن به استفاده از ظرفیت صنایع و اصناف در اجرای این آموزش‌ها اشاره کرد و افزود: این آموزش‌ها معافیت از شمول قانون کار را به همراه دارد و تاکنون این طرح‌ها برای بیش از هزار ۸۸۰ کارآموز در بیش از هزار و ۴۴ واحد صنفی اجرا شده است.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۷۷ هزار آزمون و طراحی هزاران سوال و طرح عملی در این سازمان گفت: تمام آزمون‌ها بر اساس نیاز واقعی بازار کار و استاندارد‌های جهانی طراحی شده‌اند تا مهارت‌آموختگان به سرعت وارد بازار کار شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان ادامه داد: در این مدت همچنین بیش از ۲۴ هزار نفر از خدمات مشاوره این سازمان بهره‌مند شدند.

فریدن روشن افزود: طرح راه اندازی مرکز تخصصی آموزش‌های پیشرفته فنی و حرفه‌ای درحوزه اقتصاد دیجیتال (رقومی) و هوش مصنوعی به شورای گسترش آموزش ارسال شده و برنامه‌ریزی برای اجرای مدرسه پاییزه هوش مصنوعی نیز در استان آغاز شده است.

وی همچنین از افتتاح چند مرکز سنجش مهارت در استان خبر داد و گفت: این مراکز شامل کارگاه سنجش الکترونیک شهید عبدالرضا حسن زاده در ارتش، کارگاه سنجش الکترونیک شهید مهدی رحیمیان در نیروی انتظامی، کارگاه سنجش الکترونیک شهید وطن پاسدار امیررضا نوروزی در بنیاد تعاون زندانیان، اولین مرکز سنجش مهارت متمرکز در شهرستان نجف‌آباد با سه هزار مترمربع عرصه و ۸۰۰ مترمربع زیربنا و نخستین مرکز آموزش و سنجش مهارت هوش مصنوعی به همت بخش خصوصی در اصفهان است.

استان اصفهان دارای بیش از ۷ هزار و ۳۰۷ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد است که از این تعداد ۲هزار و۸۶۶ آموزشگاه فعال هستند.