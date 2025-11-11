مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارومیه از ارسال ۲۲۵ میلیون لیتر سوخت جایگزین نفت‌گاز به نیروگاه‌های ارومیه و خوی از ابتدای امسال و ذخیره سازی ۱۰۰ درصدی سوخت این واحدها خبرداد.

احمد مجرد گفت: از ابتدای سال جاری تا به امروز بمنظور کمک به مدیریت مصرف گاز طبیعی و همچنین پایداری مصرف برق در استان آذربایجان‌غربی بالغ بر ۲۲۵ میلیون لیتر سوخت جایگزین نفت‌گاز به نیروگاه‌های ارومیه و خوی ارسال شده است.

وی گفت: کمتر از ۴۰ روز تا آغاز فصل زمستان باقی مانده و دغدغه تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای گذر از سرمای پیش‌رو، بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گرفته است، لذا شهروندان عزیز توجه داشته باشند ذخیره سازی ۱۰۰ درصدی نیروگاه‌های ارومیه و خوی صورت گرفته است.

