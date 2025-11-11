پخش زنده
سنجش نوآموزان بدو ورود به پیشدبستانی و دبستان در مهاباد آغاز شد و والدین میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی medu.ir۲sirat نسبت به ثبتنام و نوبتگیری اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سلیمان کارسولی، مدیر مرکز جامع سنجش آموزش توانبخشی و تربیتی آموزش و پرورش مهاباد، با اشاره به تغییر زمان سنجش از تابستان به مهرماه، از والدین خواست ثبتنام نوآموزان خود را در اسرع وقت انجام دهند تا از سلامت دانشآموزان اطلاع پیدا کنند.
وی افزود: والدین هنگام حضور در مرکز سنجش باید شناسنامه دانشآموز، شناسنامه و کارت ملی والدین و برگه ثبتنام را همراه داشته باشند. زمان سنجش از مهرماه آغاز شده و تا اسفند سال تحصیلی جاری ادامه خواهد داشت.
سال گذشته حدود ۴ هزار دانشآموز در مهاباد سنجش شدند و پیشبینی میشود این آمار در سال جاری به حدود ۷ هزار دانشآموز برسد.