به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از هم‌افزایی این اداره کل با شرکت عمران فولادشهر به‌منظور تبدیل ۲۰۰ هکتار زمین در این شهر به تأسیسات گردشگری خبر داد و گفت: فعال‌سازی این اراضی، مسیر تبدیل فولادشهر به یکی از قطب‌های گردشگری استان را هموار می‌کند.

محمدرضا اکبری با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از سرمایه‌گذاران و تحقق شعار سال ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در فولادشهر نقشی مهم در فراهم کردن اشتغال پایدار و افزایش ارزش‌افزوده اقتصادی این منطقه دارد.

وی گفت: مقرر شده پس از تکمیل مدارک و مستندات فنی، اقدامات اجرایی برای تبدیل این اراضی به تأسیسات گردشگری آغاز شود.