به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، افزود: دادستان کل کشور از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد؛ در برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، ­برای شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه تلاش ویژه داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع خشکسالی اشاره کرد و گفت: دولت نهایت تلاش خود را برای مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی کشور به کار بسته است و آحاد مردم نیز باید در این زمینه، احساس مسئولیت کنند.