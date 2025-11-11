پخش زنده
امروز: -
رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان کل کشور از فراجا و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بخواهد؛ برای شناسایی جریانهای سازمانیافته و مرتبط با بیگانه تلاش ویژه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به وجود برخی ناهنجاریهای اجتماعی، افزود: دادستان کل کشور از فراجا و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بخواهد؛ در برخی ناهنجاریهای اجتماعی که در ملاءعام و به صورت مشهود، انجام میگیرد، برای شناسایی جریانهای سازمانیافته و مرتبط با بیگانه تلاش ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع خشکسالی اشاره کرد و گفت: دولت نهایت تلاش خود را برای مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی کشور به کار بسته است و آحاد مردم نیز باید در این زمینه، احساس مسئولیت کنند.