سرشماری پاییزه پستانداران (علفخواران وحشی) در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در این طرح سالانه علفخواران شاخص وحشی بزرگ جثه شامل جَبیر، آهوی ایرانی و کوهی، گوسفند وحشی (قوچ و میش) و کل و بز وحشی استان سرشماری میشوند.
قاسمی افزود: این طرح با هدف پایش جمعیت و بررسی وضعیت زیستگاههای پستانداران از جزیره هنگام، به عنوان یکی از زیستگاههای مهم جمعیت گونه جبیر (Gazella bennettii) در جنوب کشور، آغاز شده است.
وی گفت: نظارت و رصد روند تغییرات جمعیت حیات وحش و شناسایی تهدیدها برای مدیریت و حفاظت پایدار گونههای مذکور از دیگر اهداف سرشماری پستانداران وحشی است.