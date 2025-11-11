پخش زنده
امروز: -
بیابان لوت، نخستین اثر طبیعی ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، با ویژگیهای منحصربهفرد خود به یکی از شگفتیهای طبیعی جهان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این بیابان شامل مرتفعترین هرمهای ماسهای، بلندترین و طویلترین کلوتها، رودخانه شور، قطب حرارتی زمین، دهانههای آتشفشانی، شهابسنگها و تنوع غنی گیاهی و جانوری است. همه اینها لوت را به یکی از منحصربهفردترین بیابانهای جهان تبدیل کردهاند.
بیابان لوت که در تلاقی سه استان خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارد، با عنوان گرمترین نقطه جهان و داشتن «اورست شنی» شناخته میشود. پیشتر عبور از این بیابان برای بسیاری از مردم همراه با هراس بود، اما امروزه با فراهم شدن امکانات، این منطقه آغوش خود را بر گردشگران باز کرده است.
لوت تنها تکهای از خاک ایران نیست؛ بلکه نمادی از شکوه، استقامت و زیبایی طبیعت در دل سرزمینی است که هر وجب آن داستانی از هزاران سال تاریخ و زندگی را در خود جای داده است.