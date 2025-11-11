به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، در آستانه برگزاری بیست‌ و دومین اجلاس بین‌ المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، گذر هنری و فرهنگی «پیرغلامان حسینی» در ره‌ باغ حضرت زهرا (س) در جوار حرم مطهر امام‌ رضا (ع) افتتاح شد.

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در مراسم افتتاح با بیان اینکه این گذر هنری که به همت گروه علم‌ سازان اجرا شده، شامل ۱۴ عَلَم فولادی با ارتفاع ۴ متر است، گفت: بر روی هر علم، نام یکی از چهارده معصوم (ع) به همراه نام و یاد ۶ تن از پیرغلامان حسینی شامل شاعران، مداحان و مرثیه‌ سرایان، حک شده است؛ به‌ گونه‌ ای‌ که مجموعاً به یاد ۸۴ پیرغلام و خادم حسینی تقدیم شده است.

جاوید کیانی افزود: بر روی هر عَلَم، تابلویی شامل نام، تصویر، تاریخ تولد و درگذشت و یک QR کد قرار دارد که بازدیدکنندگان را به وب‌ سایت متصل می‌ کند تا بتوانند آثار، اشعار و ویدئو‌های این شخصیت‌ های فرهنگی را مشاهده کنند. علاوه بر این، مصراع معروف محتشم کاشانی، «باز این چه شورش است که در خلق عالم است»، به‌ عنوان مایه هنری مشترک، بر تمامی این آثار حک شده است.

این ره‌ باغ از شارستان رضوی در بولوار شهید شوشتری آغاز و به ورودی صحن امام‌ حسن‌ مجتبی(ع) متصل می‌شود. زائران و مجاوران برای تماشای این گذر، می‌ توانند از خروجی بست طبرسی و صحن امام‌ حسن(ع) استفاده کنند.