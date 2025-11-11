پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه گفت: دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه و با هدف نمایش نقش و جایگاه جوانان ایرانی در بستر خانواده و جامعه از نگاه هنرمندان عکاس برگزار میشود.
دکتر سجاد رحیمی افزود: این جشنواره با عنوان مسابقه عکس «تصویر جوان ایرانی» در چهار بخش برگزار خواهد شد که شامل بخش اصلی (عکاسی با دوربین) بخش موبایل (عکاسی با تلفن همراه) بخش بینالملل یا جهان جوان (عکاسی با دوربین و موبایل) و بخش ویژه زعفران گرمابخش خانوادههای ایرانی (عکاسی با دوربین و موبایل) است.
وی با اشاره به اهمیت زعفران در فرهنگ و معیشت منطقه ادامه داد: در بخش ویژه زعفران، عکاسان میتوانند تصاویری از کشت، برداشت، فرآوری و نقش زعفران در زندگی مردم را به تصویر بکشند. هدف از این بخش، معرفی زعفران بهعنوان محصولی نمادین و تأثیرگذار در اقتصاد و فرهنگ منطقه تربتحیدریه است.
رحیمی گفت: جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» فرصتی است برای بازنمایی امید، پویایی و خلاقیت نسل جوان و تأکید بر نقش آنان در ساخت آینده کشور از دریچه هنر عکاسی است.
وی افزود: این جشنواره با استقبال مسئولان از جمله وزیر بهداشت مواجه شده و گامی مؤثر در جهت تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و نمایش توانمندیهای جوانان ایرانی در سطح ملی و بینالمللی به شمار میرود.
وی ادامه داد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۳ آذرماه ۱۴۰۴ است و مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز در ۲۰ آذرماه امسال در تربتحیدریه برگزار خواهد شد.