در روستای بالاجاده از توابع شهرستان کردکوی، دو جوان کارآفرین نشان دادند که برای تولید، بیش از هر چیز باید اهل کار و پشتکار بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سه سال پیش، این دو جوان روستایی فعالیت خود را با پرورش ۳۶۰ قطعه مرغ بومی آغاز کردند. امروز توانستهاند تعداد مرغهای خود را به بیش از ۲ هزار قطعه برسانند.
به گفته آنان، در صورت وجود حمایت مالی و زیرساختی، ظرفیت افزایش تولید تا ۱۰ هزار قطعه مرغ بومی نیز وجود دارد.
محصولات تولیدی این واحد پرورش مرغ بومی اکنون به شهرهای مختلف کشور نیز ارسال میشود.
داستان موفقیت این دو جوان از روستای بالاجاده آغاز شد، اما پیامشان برای همه جوانان روستایی کشور روشن است: با تلاش، برنامهریزی و امید میتوان از دل روستاها، چرخه تولید و اشتغال را به حرکت درآورد.