محمد میری و مهدی محمدیاری باعقد قراردادی به جمع سپیدرودیها پیوستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، میری در تیمهای همچون هوادار تهران و فولاد خوزستان در جام باشگاههای آسیا نیز سابقه بازی دارد.
وی صعود از لیگ دو به لیگ یک و از لیگ یک به لیگ برتر را با سپیدرود تجربه کرده و پس از سالها به تیم محبوب شهرش بازگشت.
همچنین مهدی محمدیاری وینگر فصل گذشته اسپاد تهران نیز باعقد قراردادی به سپیدرود رشت پیوست.
وی سابقه حضور در لیگ هلند و اسپانیا و نیز تیمهای سپیدرود، بادران، چوکا تالش، نفت تهران، گل ریحان البرز و تیمهای ملی پایه را در کارنامه دارد.