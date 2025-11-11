پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان یزد: منابع انسانی دستگاه قضایی میتواند از بین طلاب عالم، فاضل و پژوهشگر تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه یزد گفت: ایده آل دستگاه قضایی، وجود منابع انسانی عالم به مبانی حقوقی و مشرف به مباحث فقهی است که در بطن کار قضایی و مواجهه واقعی با دعاوی، آسیبهای اجتماعی و موضوعات حقوقی قرار گیرند و با انجام کار علمی دقیق و پژوهشهای عمیق از مجموعه دادگستری گره گشایی کنند.
وی تصریح کرد: جای خالی پژوهشهای میدانی با موضوع شناسی دقیق و منطبق بر واقعیات روز در دستگاه قضایی احساس میشود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رسالت حوزه علمیه نسبت به تربیت طلبه ساعی، کارآمد، عالم و توانمند، افزود: مراکز علمی در نظام آموزشی خویش، باید دِین خود به اسلام و نظام را با تربیت و آموزش منابع انسانی متخصص ادا کند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان هم اظهار داشت: ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه علمیه باید برای مردم ملموس شود و این نهاد میتواند در تبیین موضوعات اجتماعی و کاهش جرائم نقش مؤثری ایفا کند.
علیرضا حسین بیکی با بیان اینکه آگاهسازی و تشریح مباحث دینی و فقهی برای مردم در پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی مؤثر است، تصریح کرد: ارتباط مستمر در سطح مدیران دو مجموعه و بررسی علمی اطلس جرائم و آسیبهای اجتماعی میتواند بر غنا و اثر گذاری بیشتر کارهای علمی و پژوهشی دو مجموعه بیفزاید.
وی افزود: بخشی از جرائم مرتبط با حوزه کار و بازار نیازمند تبیین و تشریح مباحث فقهی کسب وکار است و هرچه آگاهی مردم در این زمینه افزایش یابد، مشکلات حقوقی و اقتصادی کاهش خواهد یافت.