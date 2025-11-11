به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آئین بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه تیپ ۲۸۴ شهید رستمی منطقه لرستان گفت: مردم غیرتمند استان لرستان در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ایمان و بصیرت دینی خود را در مقابله با دشمنان به نمایش گذاشته‌اند و ثابت کرده‌اند پای نظام و خون‌های پاک شهدا ایستاده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی نسب ضمن تکریم خانواده‌های معظم شهدا به ناکامی دشمنان در تهاجم اخیر اشاره کرد و افزود: با وجود طراحی گسترده و اعلام قبلی اهداف، آنان در جنگ تحمیلی۱۲ روزه به هیچ‌یک از مقاصد خود دست نیافتند و شکست دیگری را پذیرفتند.

وی گفت: در این جنگ نیرو‌های مسلح جان فشانی کردند و خود را سپر امنیت مردم قرار دادند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه با تأکید بر اینکه رمز پیروزی در وعده الهی نهفته است، گفت: براساس قرآن کریم، حزب خدا همواره پیروز و حزب شیطان محکوم به شکست است. اگر به تکالیف دینی خود عمل کنیم، نصرت الهی تضمین‌شده خواهد بود و وعده خداوند خلل‌ناپذیر می‌باشد.



