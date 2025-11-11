پخش زنده
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) موفق به دریافت سه پروانه اکتشاف مرحله دوم در استان کرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مجری اکتشافات منطقه کرمان، گفت: این مجوزها مراحل تکمیلی طرح اکتشاف منطقه را دربرمیگیرد و مربوط به مراحل اکتشاف عمومی–تفصیلی است و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر شدهاند.
مهدی باصره، افزود: طرح اکتشاف کرمان کمتر از دو ماه پیش آغاز شده و دریافت این مجوزها گامی مهم در تسریع روند مطالعات معدنی استان به شمار میآید.
وی تصریح کرد: مجوزهای صادرشده مربوط به اکتشاف حوزههای پلیمتال است که شامل دو محدوده در شمال و یک محدوده در جنوب استان کرمان میشود.
مجری اکتشافات منطقه کرمان با تأکید بر ظرفیت بالای معدنی استان کرمان افزود: این اقدام در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه فعالیتهای اکتشافی، شناسایی ذخایر جدید و فعالسازی پتانسیلهای معدنی انجام گرفته است.
ایمیدرو همچنین اعلام کرد : پروانههای اخذشده طبق برنامههای پیشین، برای تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه معدن در قالب فراخوانهای سرمایهگذاری عرضه خواهند شد.