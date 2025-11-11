پخش زنده
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، روز سهشنبه میزبان رایزنان مطبوعاتی و کارشناسان دیپلماسی عمومی سفارتخانههای خارجی مقیم تهران بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی در این نشست ضمن تبیین مسئولیتها و فعالیتهای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه، ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای رسانهای میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها را تشریح کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت گسترش ارتباطات رسانهای بین کشورها، آمادگی مرکز دیپلماسی عمومی را برای تسهیل مبادلات رسانهای و تبادل هیئتهای رسانهای اعلام کرد.
بقائی همچنین مواضع کشورمان در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی را تشریح کرد و بر اهمیت نقش وابستگان مطبوعاتی سفارتخانهها در انعکاس دقیق تحولات مرتبط با ایران تاکید نمود.
در ادامه وابستگان مطبوعاتی سفارتخانههای خارجی با استقبال از برگزاری نشستهای منظم با سخنگوی وزارت امور خارجه، پیشنهادها و دیدگاههای خود را در زمینه تقویت تعاملات در حوزههای رسانهای و دیپلماسی عمومی مطرح کردند.