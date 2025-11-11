پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: تقریباً ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند که این مناطق حدود ۱۷۷ هزار هکتار از مساحت کشور را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری عصر امروز در حاشیه جلسه بازآفرینی شهری با اشاره به برنامههای بازآفرینی در بافتهای فرسوده، حاشیهنشین و تاریخی اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد از جمعیت استان لرستان در بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند.
عبدالرضا گلپایگانی این آمار را بالاتر از میانگین کشوری عنوان کرد و گفت: این آمار نگرانکننده است؛ چرا که در صورت بروز حوادثی مانند زلزله، ممکن است فجایع انسانی بزرگی رخ دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حادثه زلزله بم، بر لزوم پایدارسازی ساختمانها و تابآور کردن فضای زندگی مردم تأکید و خاطرنشان کرد: در این راستا، با تدوین قوانین، مقررات و ضوابط، ایجاد نهادها و ساختارهای لازم و انجام اقدامات مشترک با شهرداریها و سایر نهادها اقدام میشود.
گلپایگانی با هشدار درباره شرایط نامناسب فاضلاب در برخی محلات افزود: در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و حتی گیلان، مشکل فاضلاب بهوضوح مشاهده میشود. اگرچه از استان لرستان گزارشی در این زمینه دریافت نکردهایم، اما در جلسه ستاد ملی تصمیم گرفته شد که حداقل دو پروژه در اولویت آغاز شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ملی اشاره کرد و گفت: تقریباً ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند که این مناطق حدود ۱۷۷ هزار هکتار از مساحت کشور را شامل میشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، لرستان را دارای ظرفیتهای بینظیری از نظر قدمت تاریخی، محیط طبیعی و ساختار اجتماعی منسجم دانست و گفت: این ظرفیتها میتوانند زمینهساز اتفاقات خوشایندی در حوزه بازآفرینی باشند.
وی «توانمندسازی مردم» را کلید اصلی موفقیت در بازآفرینی عنوان کرد و افزود: توانمندسازی به معنای آموزش مردم و ایجاد دفاتر تسهیلگری است تا مردم خود به مطالبهگران شرایط بهتر تبدیل شوند و به وضعیت نامساعد عادت نکنند.
گلپایگانی با اشاره به رویکرد توسعه درونزا در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: باید به نوسازی و ارتقای محلات مرکزی شهرها بپردازیم، نه اینکه با گسترش بیرویه شهرها، هزینههای سنگین جدیدی ایجاد کنیم. این رویکردی است که وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته است.