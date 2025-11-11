به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان مازندران گفت: نتیجه علت تلف شدن ببر پارک حیات وحش نور تا ۱۰ روز آینده مشخص می‌شود.

روح الله اسماعیلی افزود: کالبد شکافی این ببر تلف شده اغاز شده و تا ۱۰ روز آینده مشخص و اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورت اثبات کم کاری مسئولان پارک حیات وحش مایا نور، اقدامات قضایی و حقوقی برای پیگیری‌های این موضوع آغاز می‌شود.

تلف شدن ببر پس از ۸ ماه بیماری

مدیر و مسئول پارک حیات وحش مایا گفت: یکی از ببر‌های پارک حیات وحش مایا در شهرستان نور، به علت درگیری با بیماری پانکراتیت مزمن، تلف شد.

محسن طیرانی افزود: ببر «ونداد» پس از حدود هشت ماه درمان مستمر و مراقبت‌های دامپزشکی، متأسفانه به دلیل شدت بیماری جان خود را از دست داد.

وی تصریج کرد: در این مدت تمامی اقدامات درمانی و حمایتی لازم برای نجات این حیوان انجام شد و تیم دامپزشکی مجموعه با همکاری متخصصان استان، تمام تلاش خود را برای بهبود این ببر سه‌ساله به کار گرفت.

طیرانی با بیان اینکه هزینه درمان این حیوان بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، اظهار داشت: «در پارک حیات وحش مایا در حال حاضر سه قلاده ببر و دو قلاده شیر نگهداری می‌شود و با وجود بعد تجاری فعالیت، جنبه احساسی و مسئولیت در قبال جانوران برای ما اولویت دارد.»

وی افزود: «در بررسی اولیه تیم دامپزشکی علت مرگ، پانکراتیت مزمن اعلام شده و نمونه‌ها برای آزمایش نهایی ارسال شده است. نتیجه دقیق پس از بررسی‌های تخصصی اعلام خواهد شد.»

مدیر پارک حیات وحش مایا با اشاره به اینکه این سافاری پارک برای نخستین بار در مازندران راه‌اندازی شده است گفت: «این منطقه از زیستگاه‌های تاریخی ببر مازندران بوده و انتخاب محل سافاری پارک نیز با هدف یادآوری و احیای این زیستگاه انجام شد.»