به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان از پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی و داروخانه‌های طرف قرارداد این سازمان طی هفته اخیر خبر داد.

به گفته‌ی مرتضوی، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر ارائه خدمات درمانی از طریق بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی خود، بخش قابل توجهی از خدمات را از مسیر درمان غیرمستقیم و از طریق خرید خدمت از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور و استان‌ها تأمین می‌کند.

وی تأکید کرد که این روش در گسترش دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی نقش مؤثری دارد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی زنجان با اشاره به اقدامات اخیر در حمایت از مراکز همکار گفت: در هفته گذشته گام‌های مهمی برای تسویه و پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد برداشته شده است.

به گفته‌ی او، طی این مرحله مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌های غیر دانشگاهی طرف قرارداد، به حساب آنها واریز شده است.

مرتضوی یادآور شد: تاکنون مجموع پرداختی‌های سازمان تأمین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد در استان زنجان در سال جاری، بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است.

وی در پایان افزود: با پرداخت به‌موقع حق بیمه سازمان‌ها و کارفرمایان و همچنین تسویه دیون و مطالبات دولت به سازمان تأمین اجتماعی، روند پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد به‌صورت تدریجی ادامه خواهد یافت.