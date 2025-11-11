استاندار زنجان گفت: رعایت استاندارد‌های اجباری در تولید، واردات و صادرات محصولات، به‌ویژه در حوزه‌های غذایی و زیستی، راهبردی و اجتناب‌ناپذیر است و باید با جدیت دنبال شود تا سلامت جامعه و اعتماد عمومی حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان، روز سه‌شنبه در جلسه شورای استاندارد استان، با تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد‌های ملی و ارتقای کیفیت کالا‌های مصرفی گفت: ارزیابی کیفیت محصولات در زنجیره تولید تا صادرات، از الزامات توسعه پایدار و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تأمین سلامت و امنیت غذایی است.

وی افزود: در راستای استاندارد‌های ملی کشور در حوزه انرژی، کاهش ۵۱ درصدی مصرف باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چرا که این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی، فرصتی برای رشد فناوری و بهره‌وری در استان زنجان به شمار می‌رود.

استاندار زنجان با اشاره به پیشنهاد‌های کارشناسی مطرح‌شده در کمیسیون‌های تخصصی، اضافه کرد: هشت پیشنهاد ارائه‌شده باید به عنوان مصوبات رسمی شورا در نظر گرفته شود تا روند تصمیم‌گیری‌ها هدفمند و اثربخش باشد.

صادقی همچنین کنترل میزان آلاینده‌های مجاز، به‌ویژه فلزات سنگین در محصولات کشاورزی را از موضوعات مهم دانست و گفت: بر اساس بند ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، نظارت بر آلاینده‌ها و تضمین سلامت محصولات کشاورزی باید با دقت انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت ترویج مصرف آرد کامل افزود: این موضوع به دلیل ارتباط مستقیم با پیشگیری از بیماری دیابت و کاهش هزینه‌های درمانی جامعه اهمیت دارد و لازم است معیار‌های بهداشتی و استاندارد‌های لازم برای آن تعیین و اجرایی شود.

استاندار زنجان ادامه داد: پیگیری مستمر این مسائل از طریق جلسات ماهیانه و دسته‌بندی موضوعات بر اساس شاخص‌های سلامت و امنیت، ضروری است تا تصمیمات شورا به صورت نظام‌مند و مؤثر اجرا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار، پیشنهاد شده است که سازمان ملی استاندارد با همکاری وزارت اقتصاد، درج نشان استاندارد را به‌عنوان یکی از مدارک لازم برای صدور پروانه فعالیت لحاظ کند تا کنترل کیفی محصولات تسهیل و نظام‌مند شود.

صادقی در ادامه با اشاره به صنایع معدنی استان گفت: در حوزه خاک‌های وارداتی، به‌ویژه در صنایع سرب و روی، باید واردات خاک‌هایی با خلوص حداقل ۲۰ درصد در دستور کار قرار گیرد تا از مشکلات زیست‌محیطی، پسماند و کاهش کیفیت مواد اولیه جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در حوزه انرژی نیز تصمیمات باید به‌صورت تدریجی و با در نظر گرفتن منافع تولید، اشتغال و صادرات صنعتی اتخاذ شود تا ضمن صرفه‌جویی، آسیب به اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل برسد.

استاندار زنجان با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم کمیسیون‌های تخصصی هر دو هفته یک‌بار، تصریح کرد: این جلسات باید با دسته‌بندی دقیق موضوعات و تمرکز بر مسائل کلیدی برگزار شود تا از طرح مباحث کم‌عمق جلوگیری و اثربخشی تصمیمات افزایش یابد.

وی با اشاره به نقش استاندارد به‌عنوان مرجع اصلی تشخیص کیفیت کالا‌های مصرفی گفت: مردم هنگام خرید به علامت استاندارد توجه ویژه دارند و این نشان‌دهنده اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نسبت به نظام استاندارد است؛ بنابراین حفظ و تقویت این مرجعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صادقی در پایان با اشاره به بین‌المللی‌سازی زنجان و توسعه صادرات، خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط با شرکت‌های معتبر بین‌المللی و برگزاری جلسات معرفی و ارزیابی آزمایشگاه‌های مرجع می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، تسریع فرآیند‌ها و افزایش اعتبار تولیدات استان در بازار‌های جهانی کمک کند.