پخش زنده
امروز: -
دادستان تهران بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: توانمندی و ظرفیت شرکتهای خودروسازی داخلی، برای نوسازی ناوگان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: توانمندی و ظرفیت شرکتهای خودروسازی داخلی، برای نوسازی ناوگان وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه بازدید از شرکت ایران خودرو دیزل که با هدف بررسی مشکلات تولید انجام شد؛ افزود: وزارت کشور، شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از تولید ملی، از کامیونها و یدک کشهای تولید داخل استفاده کنند.