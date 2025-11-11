دادستان تهران بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: توانمندی و ظرفیت شرکت‌های خودروسازی داخلی، برای نوسازی ناوگان وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه بازدید از شرکت ایران خودرو دیزل که با هدف بررسی مشکلات تولید انجام شد؛ افزود: وزارت کشور، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از تولید ملی، از کامیون‌ها و یدک کش‌های تولید داخل استفاده کنند.